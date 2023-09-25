Иностранная туристка сильно удивилась, когда во время полета ей пришлось сидеть рядом с огромной сумкой-холодильником. У нее возникли подозрения, что внутри мог находиться человеческий орган, предназначенный для пересадки, сообщает издание Newsweek.
Кейл Шварц летела с греческого острова Скиатос в Афины на борту авиакомпании Olympic Air. Однако, к её удивлению, на соседнем сиденье стюардессы установили синюю сумку-холодильник и пристегнули её ремнем безопасности.
Как отмечается, авиакомпании имеют законное право перевозить органы для трансплантации на пассажирских сиденьях рядом с другими пассажирами. Тем не менее, для девушки эта ситуация показалась очень странной, и она решила снять видео о своём опыте для TikTok.
Позже туристка признала, что теперь думает, что в сумке могли быть не органы для трансплантации, а дорогостоящие лекарства, требующие специальных условий хранения.
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