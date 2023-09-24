Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ Турции повлияет на туристов

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

21 сентября Центральный банк Турции увеличил ключевую ставку с 25% до 30%. Эксперт по фондовому рынку из компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк поделился своим мнением о воздействии этого решения на российских туристов.

Фото: Openverse

Евгений отметил, что такая монетарная политика практически не повлияет на стоимость путешествий. Он объяснил, что главной причиной повышения ставки стал факт привязанности всех сфер туристической индустрии Турции к доллару, независимо от того, оплачиваются ли услуги в лирах или рублях.

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