21 сентября Центральный банк Турции увеличил ключевую ставку с 25% до 30%. Эксперт по фондовому рынку из компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк поделился своим мнением о воздействии этого решения на российских туристов.
Евгений отметил, что такая монетарная политика практически не повлияет на стоимость путешествий. Он объяснил, что главной причиной повышения ставки стал факт привязанности всех сфер туристической индустрии Турции к доллару, независимо от того, оплачиваются ли услуги в лирах или рублях.
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