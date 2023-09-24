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Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ Турции повлияет на туристов

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Туризм

21 сентября Центральный банк Турции увеличил ключевую ставку с 25% до 30%. Эксперт по фондовому рынку из компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк  поделился своим мнением о воздействии этого решения на российских туристов.

Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ Турции повлияет на туристов
Фото: Openverse

Евгений отметил, что такая монетарная политика практически не повлияет на стоимость путешествий. Он объяснил, что главной причиной повышения ставки стал факт привязанности всех сфер туристической индустрии Турции к доллару, независимо от того, оплачиваются ли услуги в лирах или рублях.

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ЭТИ ЦЕНЫ ВАС ПОРАЗЯТ! СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В ТУРЦИИ ОСЕНЬЮ 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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