Россияне обогнали немецких туристов по числу прибывших в Турцию

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции соревновались туристы из России, Германии и Великобритании за первенство в туристической статистике за первые 8 месяцев 2023 года. Соревнование оказалось жарким, но в итоге общая победа досталась российским туристам. Однако стоит отметить, что в августе немецкие туристы обошли россиян по числу прибывших в Турцию.

Фото: Openverse

Согласно данным Министерства культуры и туризма, за первые 8 месяцев 2023 года число иностранных туристов, посетивших Турцию, увеличилось на 13,95% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около 37 миллионов туристов.

В общем зачёте лидируют российские туристы, с приростом в 44,84% и общим числом 4,35 миллиона людей. На втором месте находится Германия, которая показала прирост в 6%, но оставалась недалеко с результатом в 4 миллиона туристов. Третье место заняла Великобритания с ростом в 12,36% и 2,65 миллиона посетителей..

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