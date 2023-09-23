В Турции соревновались туристы из России, Германии и Великобритании за первенство в туристической статистике за первые 8 месяцев 2023 года. Соревнование оказалось жарким, но в итоге общая победа досталась российским туристам. Однако стоит отметить, что в августе немецкие туристы обошли россиян по числу прибывших в Турцию.
Согласно данным Министерства культуры и туризма, за первые 8 месяцев 2023 года число иностранных туристов, посетивших Турцию, увеличилось на 13,95% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около 37 миллионов туристов.
В общем зачёте лидируют российские туристы, с приростом в 44,84% и общим числом 4,35 миллиона людей. На втором месте находится Германия, которая показала прирост в 6%, но оставалась недалеко с результатом в 4 миллиона туристов. Третье место заняла Великобритания с ростом в 12,36% и 2,65 миллиона посетителей..
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