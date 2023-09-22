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Эксперты назвали самые переполненные туристами курорты мира

1:19
Туризм

Несколько излюбленных россиянами курортов в Таиланде, Египте и ОАЭ заняли верхние места в списке самых переполненных курортов в мире. Этот рейтинг был составлен экспертами компании MoneyTransfers. com, которые провели сравнительный анализ самых посещаемых городов и стран мира, учитывая постоянное население каждого места, чтобы определить, где соотношение жителей к туристам наиболее высоко.

Эксперты назвали самые переполненные туристами курорты мира
Фото: openverse.org

Некоторые из результатов действительно удивительны: первое место в этом списке занял Пхукет, где на одного местного приходится целых 118 туристов. В то время как европейские города, страдающие от "овертуризма" и ранее популярные среди россиян, заметно отстают.

Есть и другие популярные у российских туристов курорты, которые попали в этот рейтинг. Например, в Анталии, которая находится на втором десятке, приходится 9,2 туриста на одного местного; в Дубае — 5,3 туриста, а в Иерусалиме — 4,9 туристов. Однако Каир, с его огромными масштабами, остается недоступным для туристов, поскольку на каждого местного жителя приходится всего 0,3 туриста.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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