Несколько излюбленных россиянами курортов в Таиланде, Египте и ОАЭ заняли верхние места в списке самых переполненных курортов в мире. Этот рейтинг был составлен экспертами компании MoneyTransfers. com, которые провели сравнительный анализ самых посещаемых городов и стран мира, учитывая постоянное население каждого места, чтобы определить, где соотношение жителей к туристам наиболее высоко.
Некоторые из результатов действительно удивительны: первое место в этом списке занял Пхукет, где на одного местного приходится целых 118 туристов. В то время как европейские города, страдающие от "овертуризма" и ранее популярные среди россиян, заметно отстают.
Есть и другие популярные у российских туристов курорты, которые попали в этот рейтинг. Например, в Анталии, которая находится на втором десятке, приходится 9,2 туриста на одного местного; в Дубае — 5,3 туриста, а в Иерусалиме — 4,9 туристов. Однако Каир, с его огромными масштабами, остается недоступным для туристов, поскольку на каждого местного жителя приходится всего 0,3 туриста.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.