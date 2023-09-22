Российский турист, проживший 14 суток в аэропорту Пхукета, отправлен домой

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В международном аэропорту Пхукет, расположенном на курортном острове, был зафиксирован необычный случай: 38-летний гражданин России прожил целых 14 дней в терминале вылета. Только 21 сентября, после двух недельного пребывания, он, наконец, смог вернуться домой, сообщает ТУРПРОМ.

Фото: Openverse

По информации, полученной от Phuket Express, этот россиянин опоздал на свой рейс в Россию и не имел возможности приобрести билет на другой рейс или оплатить отель, так как израсходовал все свои средства на развлечения. В его распоряжении остались только паспорт и мобильный телефон. Мужчина объяснил сотрудникам, что надеялся, что его мать поможет ему с покупкой обратного билета, но она не смогла собрать необходимую сумму быстро. В результате аэропорт Пхукета стал его временным жильем на две недели. Местный Центр помощи туристам Пхукета (TAC), полиция и персонал аэропорта оказывали ему поддержку, предоставляя еду, одежду и даже оплачивая лечение глазного воспаления. Когда мать путешественника наконец собрала необходимую сумму для билета, 21 сентября он благополучно вернулся домой и поблагодарил всех, кто помог ему в этот период.

Удивительно, но это не первый раз, когда этот же россиянин оказывается в аэропорту Пхукета без средств после упущенного рейса. В прошлом году он также провел в терминале некоторое время, хотя и меньшее, чем в этот раз. Тайцы, как и в текущей ситуации, оказали ему поддержку и помощь. Несмотря на неудачи, сотрудники аэропорта Пхукета надеются, что этот россиянин посетит остров еще раз и не упустит свой рейс в третий раз.