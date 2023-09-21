«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофлот намерен возобновить регулярные прямые рейсы между Москвой и Гонконгом с 23 декабря, говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании. Рейсы будут выполняться из терминала аэропорта Шереметьево три раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам и субботам. Эти рейсы будут обслуживаться широкофюзеляжными самолетами Airbus A330, предлагающими двухклассную компоновку с эконом- и бизнес-классами.

Фото: openverse

В пресс-службе подчеркнули, что Гонконг может похвастаться многочисленными достопримечательностями и служит удобным хабом для дальнейших транзитных рейсов в различные страны Юго-Восточной Азии. Аэрофлот ожидает, что этот маршрут будет особенно популярен как среди деловых путешественников, так и среди туристов. Стоимость перелета эконом-классом туда и обратно, включая багаж, будет начинаться минимум с 64 000 рублей. Стоит отметить, что российские туристы могут пользоваться безвизовым пребыванием в Гонконге на срок до 14 дней.

Первая организованная группа туристов из Гонконга прибыла в Россию в августе, ознаменовав возобновление туристических потоков после пандемии. До 2020 года Гонконг занимал второе место по объему туристического потока после материкового Китая.

Boeing 777-300 а/к Аэрофлот | Рейс Гонконг - Москва (Шереметьево)