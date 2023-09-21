Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей
Британия усложняет визовые правила для россиян
Аэрофлот усложняет жизнь опаздывающим на рейсы пассажирам
Байден потерялся и дважды рассказал одну и ту же историю
В России разработали очередной аналог ChatGPT
Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией
Появились кадры с места расстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Психолог объяснила, можно ли отучить ребёнка от вредной еды: побольше родительской воли
"Пока бессрочно": сколько из России нельзя будет вывозить бензин и дизель

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг

1:28
Туризм

Аэрофлот намерен возобновить регулярные прямые рейсы между Москвой и Гонконгом с 23 декабря, говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании. Рейсы будут выполняться из терминала аэропорта Шереметьево три раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам и субботам. Эти рейсы будут обслуживаться широкофюзеляжными самолетами Airbus A330, предлагающими двухклассную компоновку с эконом- и бизнес-классами.

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг
Фото: openverse

В пресс-службе подчеркнули, что Гонконг может похвастаться многочисленными достопримечательностями и служит удобным хабом для дальнейших транзитных рейсов в различные страны Юго-Восточной Азии. Аэрофлот ожидает, что этот маршрут будет особенно популярен как среди деловых путешественников, так и среди туристов. Стоимость перелета эконом-классом туда и обратно, включая багаж, будет начинаться минимум с 64 000 рублей. Стоит отметить, что российские туристы могут пользоваться безвизовым пребыванием в Гонконге на срок до 14 дней.

Первая организованная группа туристов из Гонконга прибыла в Россию в августе, ознаменовав возобновление туристических потоков после пандемии. До 2020 года Гонконг занимал второе место по объему туристического потока после материкового Китая.

 

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Boeing 777-300 а/к Аэрофлот | Рейс Гонконг - Москва (Шереметьево)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова

Александре Пахмутовой было сложно сдерживать эмоции на похоронах у гроба Добронравова.

Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова
Онколог Гадзиян назвал три продукта, которые вызывают быстрое размножение раковых клеток
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Лавров подвергся выговору со стороны США в Совбезе ООН
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Последние материалы
Аэрофлот усложняет жизнь опаздывающим на рейсы пассажирам
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг
Байден потерялся и дважды рассказал одну и ту же историю
Эксперт рассказала, как отрастить длинные ногти
В России разработали очередной аналог ChatGPT
Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией
Эксперт развеял мифы о пальмовом масле
Появились кадры с места расстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Психолог объяснила, можно ли отучить ребёнка от вредной еды: побольше родительской воли
Эксперт: протеиновые коктейли помогают в снижении веса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников