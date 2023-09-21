Во Франции из-за глобального потепления закрылся горнолыжный курорт

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Впервые в истории, один из курортов в Европе закрылся перед началом высокого сезона, и, возможно, он больше не откроется. Речь идет о французском горнолыжном курорте в регионе Труа-Валле.

Фото: Openverse

Причиной этого решения стали климатические изменения, которые в прошлом зимнем сезоне не принесли достаточного снега на горные склоны, и, скорее всего, эта проблема повторится и в этом году. Французский курорт La Sambuy, расположенный в горнолыжном регионе Труа-Валле, вероятно, больше не сможет продолжать свою работу.

Согласно информации из французских источников, обычно этот курорт работал в течение четырех месяцев в году, но в прошлом году ему пришлось закрыться, так как не хватило снега для работы даже одного месяца.

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