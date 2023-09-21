Российский турист был неприятно удивлён качеством сервиса в Таиланде

Российский путешественник пожаловался на качество парикмахерских услуг в Таиланде в своём Дзен-канале "Это Таиланд". По его мнению, тайцы не обладают умением создавать стильные прически и не разрешают другим это делать из-за ограничений на некоторые виды деятельности, которые закреплены законодательно и касаются иностранцев.

Фото: Openverse

Также возникают трудности, когда нужен ремонт компьютеров, ноутбуков и другой сложной техники. Часто тайцы не соблюдают сроки по ремонту гаджетов и просто не следят за репутацией своего бизнеса, "кормя завтраками" клиентов. То же самое можно сказать и о авто- и мотосервисах, где часто приходится следить за механиками, чтобы они не пытались экономить на деталях.

Эти пробелы в профессиональных навыках и деловом подходе могли бы быть решены российскими мигрантами, среди которых много специалистов в различных областях. Однако государство категорически против этого. В стране и на острове Пхукет в частности чиновники активизировали меры по борьбе с нелегальной занятостью иностранцев посредством денонсаций, которые можно сделать онлайн или по телефону, даже не выходя из дома.

Если иммиграционная полиция поймает иммигранта, как это случалось множество раз, то его ждут арест, штраф и последующая депортация.

Впервые в Таиланд. Инструкция для новичков.