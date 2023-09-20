Российские туристы готовы отправиться в Иран: цены и популярность направления

Первая группа российских туристов отправится в Иран до конца сентября, сообщили в Минэкономразвития. Эксперты расходятся во мнениях о популярности этого направления: индивидуальные туры обойдутся минимум в 150 тысяч рублей за неделю, однако групповые — в три-четыре раза дешевле.
В Минэкономразвития сообщили, что первые российские туристы по безвизовому режиму отправятся в Иран до конца сентября. Безвиз для групповых поездок был запущен с 1 августа, сообщает "БФМ".
Эксперты пока по-разному оценивают популярность этого направления среди россиян. По их мнению, в Иран следует ехать минимум на неделю. Виза по прилету обойдется в 75 евро.
Стоимость индивидуального тура составит около 150-200 тысяч рублей на человека за неделю. Групповые туры значительно дешевле: от 50 тысяч за поездку в Тегеран и окрестности до 80-90 тысяч с экскурсионной программой, включая питание. Это дешевле, чем отдых в некоторых отелях Турции.
Авиабилеты в Иран, куда ежедневно летают прямые рейсы, стоят от 15 до 25 тысяч рублей в один конец. По словам экспертов, спрос на Иранский туризм существенно вырос в последние годы и сохраняется круглый год.
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