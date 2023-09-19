Россияне массово бронируют поездки в Китай, спрос вырос вдвое с 2019 года

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путевки в Китай на осенние месяцы стали объектом массового бронирования россиян, и спрос на путешествия в эту страну увеличился вдвое по сравнению с периодом до пандемии в 2019 году, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования сервиса OneTwoTrip.

Фото: openverse

Елена Шелехова, глава пресс-службы компании OneTwoTrip, поделилась информацией, сказав: "Мы фиксируем двукратный рост спроса на поездки в страну осенью 2023 года в сравнении с осенью 2019 года".

Она также отметила, что россияне стали активно бронировать поездки в Китай после окончательного снятия ограничений, связанных с COVID-19.

Для стимулирования спроса на поездки в Китай расширяется полетная программа, и теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов России могут добраться до популярных туристических направлений в Китае без пересадок.

Согласно результатам исследования, доля заказов авиабилетов в Китай на осень составляет 3,5 процента от всех зарубежных направлений. Этот показатель заметно увеличился за последний год, так как ещё год назад доля бронирований в Китай составляла всего 0,01 процента (в 2019 году — 1,7 процента). Касательно бронирования отелей, доля Китая среди зарубежных направлений составляет 4,7 процента, что также сильно выросло по сравнению с прошлым годом (в 2022 году — 0,01 процента, в 2019 году — 1,8 процента).

Самым популярным городом Китая среди российских туристов оказался Гуанчжоу, который составил почти 24 процента всех бронирований на осенний период. Пекин и Шанхай также входят в число востребованных направлений, с долей бронирований в 22,8 процента и 19 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне 2023 года Китай посетили 278,8 тысячи российских туристов, и это направление включено в список самых популярных зарубежных поездок россиян, наряду с Турцией, Абхазией и Казахстаном.

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