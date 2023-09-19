Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

После Турции ещё одна популярная страна для российских туристов изменила своё название. В данном случае речь идет о Индии, которая приняла решение изменить своё название на "Бхарат". В стране активно обсуждают вопрос о влиянии этого изменения на развитие туризма, но пока нет конкретных аргументов ни в пользу этого, ни против.

Фото: Openverse

Следует отметить, что страны, включая те, которые популярны среди российских туристов, время от времени меняют свои названия. Например, Нидерланды в 2020 году отказались от названия "Голландия" и оставили только "Нидерланды", сообщает "Турпром".

Шри-Ланка ранее называлась Цейлоном до 1972 года, а Мьянма перестала быть Бирмой только в 1989 году. Даже Таиланд, который пользуется популярностью среди российских туристов, сменил название на Сиам в 1939 году, но это произошло задолго до начала массового туризма.

Турция сменила название на "Тюркийе" в 2022 году.