Россиян ограбили на популярном курорте, украв более 50 000 долларов

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Русская семья, живущая на тайском острове Пхукет, подверглась ограблению, когда вор проник на их виллу, пока они были внутри. Инцидент, заснятый камерами видеонаблюдения на вилле, показал, как подозреваемый азиатской внешности входил в дом ночью. Несмотря на присутствие семьи, вору удалось украсть ценные вещи на сумму более 50 000 долларов всего за 10 минут. Украденные вещи включали паспорт, кредитные карты, золотое кольцо стоимостью около 5000 долларов, бумажник стоимостью около 19 000 долларов, ключи от мотоцикла и 33 700 долларов наличными.

Фото: openverse

Жертва сообщила об ограблении в полицию, и было начато расследование. Потеря важных документов нарушила планы семьи, и теперь они обеспокоены своей безопасностью и рассматривают возможность переезда из-за ухудшения безопасности в этом районе.

Этот инцидент усиливает опасения по поводу безопасности на острове, поскольку в прошлом поступали и другие сообщения о вторжениях в дома. Пострадавших попросили связаться с властями, если они наткнутся на аннулирование российских паспортов или будут располагать какой-либо информацией, связанной с этим делом.

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