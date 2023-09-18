Финляндию минувшим летом посетили 306,9 тысячи россиян

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2023 года Финляндия оказалась на вершине списка самых популярных европейских стран среди российских туристов, как сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома". За три месяца летнего сезона в Финляндию прибыло 306,9 тысяч российских путешественников.

Фото: openverse

Однако в мировом рейтинге самых посещаемых стран летом 2023 года лидерство принадлежит Турции. По данным пограничной службы ФСБ России, в Турцию россияне совершили 2,3 миллиона поездок летом.

Среди других популярных направлений следуют Абхазия, где россияне провели 2,1 миллиона путешествий, и Казахстан, принявший 1,35 миллиона российских туристов. Также в числе часто посещаемых стран упоминаются Объединенные Арабские Эмираты (882,7 тысячи поездок), Египет (578 тысяч), Грузия (387,6 тысяч) и Китай (278,8 тысяч).

Ранее стало известно о резком увеличении количества автобусов, следующих в направлении Китая и обратно, на автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае. Это связано с приостановкой работы пункта пропуска "Полтавка" и сезонным увеличением туристического потока.

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