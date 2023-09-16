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Спасение от конфискации: россиянам дали совет, как сбежать из Европы на машине, сохранив свои вещи

2:26
Туризм

Советы о том, как россиянам сбежать из Европы на автомобиле без конфискации их вещей из-за санкций, дали эксперты издания Free Press. Они предполагают, что россиянам, столкнувшимся с перспективой экспроприации их транспортных средств в Европе, следует подумать о поиске выхода через Скандинавию, хотя и предупреждают, что даже этот вариант вскоре может быть закрыт.

Спасение от конфискации: россиянам дали совет, как сбежать из Европы на машине, сохранив свои вещи
Фото: openverse

Европейская комиссия представила новую интерпретацию санкционного законодательства против России, согласно которой въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, считается. Такое толкование может привести к конфискации на границе не только автомобилей, но и других товаров, включая смартфоны и даже средства личной гигиены, такие как шампунь.

Германия была первой страной, подтвердившей, что она планирует конфисковывать любые товары, подпадающие под действие санкций, без исключений. Это включает в себя имущество, принадлежащее россиянам, включенным в санкционный список.

По данным "Свободной прессы", европейские бюрократы выразили недовольство своими собственными действиями, и представители Европейской комиссии выступили с извинениями. Они утверждают, что директива о "ущемлении прав россиян" носит рекомендательный характер, и каждая страна ЕС имеет право определять степень ее применения, уделяя особое внимание в первую очередь автомобилям.

Для тех, кто стремится "сбежать из европейского Шервудского леса с минимальными потерями", "Свободная пресса" рекомендует возвращаться через относительно незатронутые страны Скандинавии, которые еще не полностью выполнили санкции. Предлагаемый маршрут — переправа на пароме через Балтийское море и переход в Россию через Норвегию и Финляндию, хотя они признают, что ситуация может измениться в любой момент.

Финляндия уже объявила о своем намерении конфисковывать автомобили с российской регистрацией, но эта мера вступит в силу только через шесть месяцев. С другой стороны, Италия заявила, что не будет конфисковывать вещи у российских туристов, предложив россиянам потенциальный способ сохранить свое имущество, например, автомобили, проехав через Италию и продолжив путь в такие страны, как Турция или Египет.

 

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Запрет ЕС на въезд автомобилей с регистрацией в России. Ситуация на границе
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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