Советы о том, как россиянам сбежать из Европы на автомобиле без конфискации их вещей из-за санкций, дали эксперты издания Free Press. Они предполагают, что россиянам, столкнувшимся с перспективой экспроприации их транспортных средств в Европе, следует подумать о поиске выхода через Скандинавию, хотя и предупреждают, что даже этот вариант вскоре может быть закрыт.
Европейская комиссия представила новую интерпретацию санкционного законодательства против России, согласно которой въезд в страны ЕС на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, считается. Такое толкование может привести к конфискации на границе не только автомобилей, но и других товаров, включая смартфоны и даже средства личной гигиены, такие как шампунь.
Германия была первой страной, подтвердившей, что она планирует конфисковывать любые товары, подпадающие под действие санкций, без исключений. Это включает в себя имущество, принадлежащее россиянам, включенным в санкционный список.
По данным "Свободной прессы", европейские бюрократы выразили недовольство своими собственными действиями, и представители Европейской комиссии выступили с извинениями. Они утверждают, что директива о "ущемлении прав россиян" носит рекомендательный характер, и каждая страна ЕС имеет право определять степень ее применения, уделяя особое внимание в первую очередь автомобилям.
Для тех, кто стремится "сбежать из европейского Шервудского леса с минимальными потерями", "Свободная пресса" рекомендует возвращаться через относительно незатронутые страны Скандинавии, которые еще не полностью выполнили санкции. Предлагаемый маршрут — переправа на пароме через Балтийское море и переход в Россию через Норвегию и Финляндию, хотя они признают, что ситуация может измениться в любой момент.
Финляндия уже объявила о своем намерении конфисковывать автомобили с российской регистрацией, но эта мера вступит в силу только через шесть месяцев. С другой стороны, Италия заявила, что не будет конфисковывать вещи у российских туристов, предложив россиянам потенциальный способ сохранить свое имущество, например, автомобили, проехав через Италию и продолжив путь в такие страны, как Турция или Египет.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.