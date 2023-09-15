В Петербурге вновь запустят регулярные рейсы в Израиль

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В скором времени на одном из популярных среди российских туристов направлений появятся дополнительные рейсы от российского авиаперевозчика. Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства туризма Израиля, начиная с 3 ноября 2023 года авиакомпания Red Wings впервые предложит регулярные перелеты между Санкт-Петербургом и Тель-Авивом. При этом рейсы будут иметь техническую посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Фото: Openverse

Согласно предоставленным данным, полеты будут выполняться по пятницам на лайнерах SSJ100 с вместимостью 100 пассажирских мест. Время вылета из северной столицы намечено на 22:50, а прибытие в Тель-Авив запланировано на 06:05. Продолжительность полета составит 8 часов 15 минут. Эти рейсы станут первыми, доступными из северной столицы России после продолжительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, подчеркнули в министерстве.

Также стоит отметить, что в настоящее время из России в Израиль отправляются 30 регулярных рейсов, обслуживаемых тремя авиакомпаниями — одной израильской и двумя российскими. Среди них израильская компания Эль Аль и российские Red Wings и Azimuth. Вылеты осуществляются из четырех городов России: Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.

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