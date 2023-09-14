Житель Шебекино отправился в Стамбул на велосипеде

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель города Шебекино в Белгородской области Сергей Волков принял решение уйти от украинских обстрелов и отправился в увлекательное путешествие на своем велосипеде в Стамбул. Подробностями своего увлекательного путешествия он поделился в личном блоге.

Фото: Личный Телеграм-канал Сергея Волкова

В мае этого года, Сергей отправился из Белгорода, прихватив с собой всего 27 тысяч рублей. На данный момент, он уже прошел более половины пути, преодолев более 1700 километров.

Сергей признался, что велосипедный туризм давно является его страстью. Он разработал маршрут до турецкой столицы еще в 2018 году и, наконец, решил воплотить свою мечту в жизнь.

Россиянин успешно преодолел Грузию и в настоящее время находится в Турции, где, по его словам, его принимают очень радушно.

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