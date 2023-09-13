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Управляющий директор Intourist назвал причины отказа россиян от поездок в Турцию

1:15
Туризм

Российские туристы стали отказываться от поездок в Турцию по нескольким тревожным причинам. Исмаил Белюкбаши, управляющий директор Intourist, поделился своими соображениями о текущей ситуации.

Управляющий директор Intourist назвал причины отказа россиян от поездок в Турцию
Фото: Openverse

В то время как некоторые отельеры в Анталии объясняют низкую заполняемость гостиниц тем, что "россияне арендуют свои дома туристам", Исмаил Белюкбаши обратил внимание на более сложные факторы. Он отметил, что причины не связаны только с конкуренцией от российских покупателей недвижимости в Турции. В действительности, проблемы гораздо более глубокие и серьезные.

Во-первых, он подчеркнул, что высокие обменные курсы и санкции создают трудности для российских туристов, делая зарубежные поездки, включая Турцию, дорогими. Теперь Турция стала одним из самых дорогих направлений для россиян со средним доходом. Даже низкокачественные отели стали недоступными из-за высоких цен.

Во-вторых, множество альтернативных направлений стало доступным для российских путешественников, и они предпочли другие страны, включая Россию, Абхазию, Дубай и Египет.

 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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