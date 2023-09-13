Снижение цен в местных гостиницах: Турция готовится к туристическому сезону осени

Туроператоры объявили о завершении пикового летнего сезона в Турции и установлении более низких цен на размещение в отелях этой страны, сообщает RTN.
Заместитель генерального директора компании Tez Tour, Владимир Каганер, отметил, что большинство отелей снизили стоимость проживания на 10-25%. Таким образом, стоимость путевки на одного человека в двухместном номере на семь ночей составит примерно 75-80 тысяч рублей.
Каганер также добавил: "Мы ожидаем, что политика снижения цен отелей стимулирует спрос, так как время в конце сентября и октябре подходит для самой разнообразной аудитории — семей с детьми, пожилых людей и молодежи."
Согласно данным сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя стоимость недельной поездки в Турцию составит 164 тысячи рублей на одного человека и 175 тысяч рублей на двоих.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".