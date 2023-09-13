Снижение цен в местных гостиницах: Турция готовится к туристическому сезону осени

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры объявили о завершении пикового летнего сезона в Турции и установлении более низких цен на размещение в отелях этой страны, сообщает RTN.

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Заместитель генерального директора компании Tez Tour, Владимир Каганер, отметил, что большинство отелей снизили стоимость проживания на 10-25%. Таким образом, стоимость путевки на одного человека в двухместном номере на семь ночей составит примерно 75-80 тысяч рублей.

Каганер также добавил: "Мы ожидаем, что политика снижения цен отелей стимулирует спрос, так как время в конце сентября и октябре подходит для самой разнообразной аудитории — семей с детьми, пожилых людей и молодежи."

Согласно данным сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя стоимость недельной поездки в Турцию составит 164 тысячи рублей на одного человека и 175 тысяч рублей на двоих.

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