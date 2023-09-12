Российские туристы раскрывают свои бюджеты на отпуск в 2023 году

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти половина россиян, посетивших заграничные страны в 2023 году, потратили на свой отпуск более 200 тысяч рублей на человека, при этом большинство туристов России, отдыхавших внутри страны, уложились в пределах от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на человека, сообщили аналитики сервиса "Авито Работа" и банка "Точка" в своем исследовании.

Фото: openverse

"Согласно нашим данным, почти половина (48%) из тех, кто посетил зарубежные страны, заявили, что их расходы на отпуск превысили 200 000 рублей на человека, а для трети (33%) затраты составили от 100 000 до 200 000 рублей. Среди большинства (65%) туристов, путешествовавших по России, расходы составили от 50 000 до 100 000 рублей на человека", – говорится в отчете.

Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Турция, которую посетили 38% российских туристов, затем Азия – 23%, и страны СНГ – 20%. Отмечается, что среди зарубежных туристов чаще всего путешествовали представители сфер консалтинга, маркетинга и PR, а также сотрудники банков и IT-специалисты.

С другой стороны, внутренние поездки по России чаще всего выбирали работники сферы туризма, искусства и развлечений, а также бухгалтеры и строители. Также стоит отметить, что лето остается самым популярным временем для проведения отпуска среди россиян (78%), июль и август считаются финансово выгодными из-за сочетания рабочих и выходных дней.

Аналитики также отмечают, что сотрудники чаще идут в свой первый отпуск на новом месте работы все раньше. Тенденция последних лет показывает, что время до первого отпуска сокращается: с 16 месяцев в 2020 году до 11 месяцев в 2023 году после начала работы на новом месте.

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