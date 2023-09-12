Эксперты проинформировали россиян об обмане на курортах в бархатный сезон

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В бархатный сезон россияне массово подвергаются обману мошенников, сообщили эксперты. По их словам, люди торопятся перед зимой отдохнуть, к тому же туроператоры предлагают большие скидки. Однако выбирать место, время и отель нужно очень осторожно.

Фото: https://www.nytimes.com/

По словам экспертов, самые распространённые способы обмана кроются в пестрящих красивыми картинками сайтах. У человека могут "выудить" деньги за бронь несуществующей квартиры, или заставить скинуть данные карты, чтобы оплатить взнос за номер вполне реального отеля, но попросту украсть все средства со счёта.

"Создают поддельные сайты турагентств, отелей и авиакомпаний. Человек, попавший на один из них, оплачивает билеты и номер в гостинице, вводя данные своей карты", — передают "Известия".

Как уточнили кураторы платформы по борьбе с мошенниками "Мошеловка", зачастую человек даже не осознаёт, что его обманывают. Мошенники качественно готовят подобные сайты и прорабатывают всё до мелочей.

"Ничего не подозревающий клиент может оплатить, к примеру, тур на Мальдивы "со скидкой", и его деньги утекут сквозь пальцы, как вода Индийского океана", — сообщили эксперты.

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