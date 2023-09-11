Популярные направления осеннего отдыха для российских туристов

В сезон осенних каникул, с сентября по октябрь, российские туристы проявляют высокий интерес к нескольким популярным направлениям, таким как Таиланд, Египет, ОАЭ и остров Бали в Индонезии.
В Таиланде отдыхающие сейчас проявляют увеличенный интерес, и продажи туров в эту страну в два раза выше, чем в том же периоде прошлого года.
Этому спросу способствует региональная программа полетов, разнообразие ценовых категорий отелей и широкий выбор гостиниц.
Одновременно высокие оценки получают и ОАЭ, где обеспечен высокий уровень сервиса и комфорта. В Египте туристы могут наслаждаться возможностью изучения подводного мира и коралловых рифов.
Остров Бали, в Индонезии, привлекает своими живописными пляжами и бурными вечеринками.
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