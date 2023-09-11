Летом в Краснодарском крае отдохнули 9,7 миллиона туристов со всей России

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на завершение летнего сезона, гостиницы на черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края все еще остаются загруженными на высоком уровне, составляя 92% и 91% соответственно, как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: openverse

Кондратьев отметил, что помимо пляжного отдыха, туристы также привлекаются разнообразными активностями, такими как походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастрономический туризм. Он подчеркнул важность того, чтобы те, кто посетил Кубань впервые, захотели вернуться в любое время года.

С начала 2023 года Краснодарский край привлек более 13,4 миллиона туристов, из которых 9,7 миллиона прибыли в летний период из различных регионов России. Туристический поток в летний период вырос на пять процентов.

Особенно высокий спрос был замечен на гостиницы категории "четыре звезды" и "пять звезд". В регионе представлено 285 таких отелей, но спрос на них часто превышает предложение.

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