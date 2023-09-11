Лучшие парки в Петербурге для осенних прогулок

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Осенняя Петербургская палитра всегда поражает своей красотой и изысканностью. Однако это чудо недолго длится. Peterburg2 собрал ключевые локации в Петербурге и его окрестностях, где вы обязательно должны побывать, чтобы насладиться яркой осенней листвой перед тем, как она упадет с деревьев.

Фото: Wikipedia

Летний сад

наб. Кутузова, д. 2

Летний сад, созданный французским архитектором Жаном-Батистом Леблоном, словно переносит вас в эпоху XVIII века. Прямые аллеи, изящные статуи, фонтаны и уединенные беседки — всё это окружено золотой осенней листвой.

Ботанический сад Петра Великого

ул. Профессора Попова, д. 2

Ботанический сад на Петроградской стороне — это настоящий уголок природы, где вы сможете укрыться от городской суеты. В осеннее время сад преображается благодаря разнообразным сезонным растениям, таким как астры, хризантемы, георгины и многие другие.

ЦПКиО им. С. М. Кирова

Елагин остров, 2-й Елагин мост, д. 4

Осень на Елагином острове — это живописное зрелище, с желто-рыжей ковровой листвой и тишиной, пронизанной дыханием приходящей осени. Парк украшают архитектурные шедевры, такие как Конюшенный корпус и Елагинский дворец, а белки делают вашу прогулку еще более приятной.

Парк Александрия

Петергоф, ул. Разводная, д. 2

Парк "Александрия" в Петергофе идеально подходит для пешеходных и велосипедных прогулок. Здесь вы не найдете множества скульптур и фонтанов, но зато вас ждут капелла, старинные мосты и Фермерский дворец, окруженные красивыми деревьями.

Ораниенбаум

пр. Дворцовый, д. 48

Ораниенбаум — бывшая загородная резиденция князя Меншикова, и это идеальное место для уединенного отдыха на природе в осенний период. Это место гораздо менее популярно, чем Петергоф, поэтому здесь вы сможете насладиться спокойными прогулками среди природы.

Дворец Петра I в Стрельне

г. Стрельна, Больничная горка, д. 2

Золотая осень — это лучшее время, чтобы посетить деревянный Дворец Петра I в Стрельне. Особый интерес представляют огороды и фруктовый сад, которые осенью преображаются и создают живописные пейзажи.

Павловский парк

г. Павловск, ул. Садовая, д. 20

Павловский парк последнее время стал одним из самых популярных мест среди местных жителей в осенний период. Здесь вы найдете лесистые участки, живописные холмы и зеленые лабиринты, идеальные для долгих прогулок. Не забудьте взять орешки и семечки для кормления белок, которые обитают в парке.

Екатерининский парк в Пушкине

г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7

Екатерининский парк, по заветам А. С. Пушкина, является одним из любимых мест петербуржцев для встречи и проведения золотой осени. Пейзажный парк впечатляет разнообразием золотисто-красной листвы и удивительными архитектурными элементами.

Польский сад

пер. Державинский

Польский сад, расположенный в центре Петербурга, идеально подходит для уединенных прогулок среди деревьев и кустарников. Здесь вы найдете живописные пруды с красивыми мостами и уютными беседками. И не забудьте посетить усадьбу поэта Державина и кофейню в оранжерее.

Измайловский сад

наб. реки Фонтанки, д. 114

Измайловский сад, один из первых "регулярных садов" Петербурга, заслуживает вашего внимания. Здесь обитает городской хранитель — Петербургский ангел, и скульптура этого читающего ангела стала истинным символом сада. В саду также расположен замечательный Молодежный театр на Фонтанке.

Гатчина

пр. Красноармейский, д. 1

Осенние дни в Гатчине можно провести с равным удовольствием как в Дворцовом, так и в Приоратском парках. Озера Белое и Серебряное, пешеходные дорожки, ажурные мостики и красочные деревья с разноцветной листвой создают уникальную атмосферу осени.

Выбирая одну из этих потрясающих локаций для осенних прогулок в Петербурге и его окрестностях, вы обеспечите себе незабываемые моменты и вдохновение от прекрасной природы и архитектуры Северной столицы, сообщает Петербург2.

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