Турпоток из России в Таиланд увеличился в 10 раз

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на то, что Турция по-прежнему остается предпочтительным направлением для жителей России, они также стали чаще выбирать Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. По сравнению с 2022 годом, поток туристов из России в Таиланд увеличился в десять раз, в ОАЭ — на 70%, а в Египет более чем в 2,5 раза. Несмотря на это, Турция остается лидером и привлекает половину российских туристов, выбирающих зарубежные поездки.

Фото: openverse

Кроме того, россияне проявляют всё больший интерес к поездкам в Китай. В этом году число посетителей из России в Китай выросло в восемь раз по сравнению с предыдущим годом. Однако главным мотивом этих поездок остаётся рабочая деятельность. В странах СНГ популярными направлениями остаются Абхазия, Белоруссия и Казахстан.

Ранее "Аэрофлот" объявил о планах на увеличение количества рейсов из Москвы в Таиланд в осенне-зимний период, планируя выполнять до 27 рейсов еженедельно из столичных аэропортов.

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