Соцопрос показал, что 27% российских туристов путешествуют вместе с животными

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне признали Испанию, Великобританию и Германию наиболее безопасными странами для путешествия с домашними питомцами. Около 27% отпускников выбирают эти страны для совместных поездок с пушистыми друзьями, как свидетельствует опрос, проведенный Ozon Travel и Группой Ренессанс страхование.

Фото: Openverse

В среднем россияне тратили около 15 тысяч рублей на поездку с животными, включая расходы на выбор отеля, подготовку документов и транспортировку пушистого спутника. Каждый четвертый россиянин (примерно 27%) берет своего домашнего друга с собой на отдых, и 11% делают это почти каждый год, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Елена Низовцева, директор по маркетингу и монетизации Ozon Travel, подчеркивает, что клиенты компании все чаще отправляются в путешествие с домашними животными, и число обращений по этому вопросу растет. Компания разработала специальный фильтр для поиска вариантов отдыха с питомцами, а также предоставляет рекомендации на эту тему в своем телеграм-канале.

Путешествие с питомцем обходится дороже, чем обычное путешествие. Самые высокие расходы приходятся на жителей Красноярска и Перми, которые тратят более 100 тысяч рублей. Кроме того, по данным маркетплейса Ozon, цены на товары для животных в первом полугодии текущего года выросли на 64%. Клиенты стали больше приобретать лежаки и подстилки для своих собак и кошек, переноски, успокоительные средства и игрушки для своих пушистых спутников.

Этот опрос был проведен онлайн в российских городах-миллионниках в июле 2023 года. В нем приняли участие 1 579 респондентов в возрасте от 18 лет.

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