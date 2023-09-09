Лесное ведомство назвало самые древние и необычные леса России

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рослесинфорг, лесоучетное ведомство Рослесхоза, составило список самых старых и уникальных лесных уголков России, которые представляют отличные варианты для отпуска или выходных. Эти леса находятся в разных регионах страны, включая Коми, Алтай, Калининградскую и Рязанскую области, Приморский и Краснодарский края.

Фото: Вадим Савицкий

В Калининградской и Рязанской областях можно найти так называемые "танцующие леса", известные своей причудливой формой. Эти хвойные деревья имеют изогнутые стволы, а некоторые даже закручены в спирали. В Алтайском крае расположены ленточные сосновые боры, которые с высоты напоминают зеленые ленты, простирающиеся вдоль степей. Также в Сочи находится тисо-самшитовая роща, где растут уникальные реликтовые растения и породы деревьев, возраст которых может достигать 4 тысяч лет.

В Коми простираются девственные леса, одни из самых больших в Европе. Здесь обитает множество видов растений и животных, включая реликтовых представителей, которые существовали еще в ледниковую эпоху. Посещение этих лесов возможно только в организованных экскурсионных группах, так как они входят в состав заповедников и национальных парков.

В Приморском крае можно посетить Сихотэ-Алинский заповедник, где процветают уникальные хвойно-широколиственные леса с разнообразными видами деревьев, включая кедр корейский и тис остроконечный. Некоторые из них имеют возраст более 400 лет. Посещение этой территории также возможно только в составе специализированных групп.

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ЛЕСА, КОТОРЫЕ ПОМНЯТ ДИНОЗАВРОВ 0+