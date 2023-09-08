Red Sea Airlines прекращает полеты в Россию

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Red Sea Airlines, египетская авиакомпания, сегодня уведомила Росавиацию о временной приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября 2023 года в связи с производственной необходимостью. Туроператор "Интурист", заказчик чартерной программы, также объявил об отмене вылетов 8 сентября 2023 года и предоставил информацию о возврате средств.

Фото: Wikipedia

Red Sea Airlines начала чартерные полеты из России в середине июня.

Как сообщили в "Интуристе", авиаперевозчик Red Sea Airlines также уведомил их о отмене полетной программы на маршруте Москва - Шарм-эль-Шейх - Москва 8 сентября 2023 года по техническим причинам.

Туристам, находящимся в настоящее время в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета, предоставлено продление проживания в отелях и будет организован альтернативный вылет в Москву, информацию о котором предоставят отельные гиды.

Туристы, вылетевшие 8 сентября 2023 года в Шарм-эль-Шейх самостоятельно, будут восстановлены в заявках, и им будут предоставлены все услуги в Египте в соответствии с приобретенными турами.

Для решения вопросов по приобретенным турам с авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 8 сентября 2023 года туристам необходимо обратиться в турагентства, где они приобрели туры, или по указанным на сайте туроператора телефонам.

Из-за долгих задержек и отмен рейсов египетской авиакомпанией Red Sea Airlines в Египет и обратно, несколько сотен туристов оказались вынуждены сорвать свой отпуск, как сообщает АТОР.

По данным "Интуриста", из-за отмены рейса Red Sea Airlines 8 сентября около 180 туристов не смогли вернуться в Россию. В данный момент организуется централизованный вывоз на родину, и Росавиация согласовывает российскую авиакомпанию, которая предоставит борт для эвакуации этих туристов. Решение будет объявлено до вечера 8 сентября.

Около 480 туристов "Интуриста", находящихся сейчас в Египте, продолжат свой отпуск в штатном режиме и вернутся в Россию на рейсах других авиакомпаний. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

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