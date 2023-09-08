Краснодарский край лидер по бронированиям российских туристов на осенний период 2023 года

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию сервиса "Островок.Ru", Краснодарский край оказался на вершине списка по числу бронирований российских туристов на период с сентября по ноябрь 2023 года. Этот регион привлек 25% всех бронирований, подтверждая свою популярность среди путешественников. Также в топ-3 самых востребованных мест для осеннего отдыха вошли Санкт-Петербург (15% бронирований) и Москва (12%). Доля других регионов, таких как Калининградская область, Ставропольский край, Дагестан, составила от 3% до 7% бронирований.

Фото: openverse

Интересно, что ряд регионов, таких как Алтай, Мурманская и Новосибирская области, также заметно увеличили свою популярность, с ростом спроса на 50%, 38% и 37% соответственно. Средняя стоимость ночи в забронированных отелях на этот период в России составила 4 200 рублей, что на 10% выше, чем в предыдущем году. Бронирования сохраняют среднюю продолжительность в четыре дня.

По словам представителей сервиса, российские туристы предпочитают бронировать проживание в альтернативных местах размещения, таких как гостевые дома, апартаменты и хостелы, которые составили 35% от всех бронирований.

Отели категории три звезды наиболее популярны среди россиян (21% бронирований), но апартаменты и отели без звезд также имеют большую долю — по 20% каждый. Гостевые дома выбрали 12% туристов, а четырёхзвёздные и двухзвёздные отели забронировали в 11% и 5% случаев соответственно. Хостелы и пятизвёздочные отели приходятся на 4% и 2% бронирований.

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