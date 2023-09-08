За три месяца текущего года Россельхознадзор выдал более 51 тысячи сертификатов на вывоз домашних животных за границу. Эти сертификаты позволили домашним питомцам отправиться в более чем сто разных направления, причем наиболее популярными стали Турция, Грузия, Финляндия и Германия.
Сертификаты также были выданы для направлений, включая Узбекистан, Израиль, Италию, Болгарию, Сербию, Испанию и Абхазию. Тем не менее, общее количество сертификатов на вывоз животных за границу сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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