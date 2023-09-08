Россияне этим летом взяли с собой за границу почти 22 тысячи домашних животных

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

За три месяца текущего года Россельхознадзор выдал более 51 тысячи сертификатов на вывоз домашних животных за границу. Эти сертификаты позволили домашним питомцам отправиться в более чем сто разных направления, причем наиболее популярными стали Турция, Грузия, Финляндия и Германия.

Фото: Vivan755

Сертификаты также были выданы для направлений, включая Узбекистан, Израиль, Италию, Болгарию, Сербию, Испанию и Абхазию. Тем не менее, общее количество сертификатов на вывоз животных за границу сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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