Отдых в ОАЭ в августе стал дороже на 12,2%

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Росстата, стоимость туристических поездок из России в ОАЭ в августе 2023 года увеличилась на 12,2% по сравнению с июлем. В то же время отдых на отечественных черноморских курортах стал дешевле на 13,2%.

Фото: openverse

Помимо этого, в августе цены на туристические поездки в некоторые другие страны также изменились. Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд подорожали на 3,2%, Казахстан и Узбекистан на 2,3%, Белоруссия на 1,9%, а в Египте цены увеличились на 0,9%. С другой стороны, поездки в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию подешевели на 3,6%, в Турцию — на 2,4%.

Внутри страны также произошли изменения в стоимости различных туристических услуг. Проживание в хостелах подорожало на 3,9%, в гостиницах и мотелях — от 0,3% до 1,2%, билеты в музеи и выставки подорожали на 1,2%, а автобусные экскурсии — на 0,9%. С другой стороны, цены на речные круизы на территории России снизились на 4,1%, экскурсионные туры по стране подешевели на 1,2%, а путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории — на 0,5%.

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