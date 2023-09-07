Сегодня председатель Ассоциации по содействию российско-китайскому туризму, Юрий Цуркан, поделился информацией о том, что соглашение о безвизовом обмене между Россией и Ираном вскоре начнет действовать с иранской стороны. Первая группа иранских туристов прибудет в Минводы 20 сентября на рейсе из Дубая.
Напомним, что соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном было заключено 1 июля 2021 года. Согласно этому соглашению, граждане обеих стран могут посещать друг друга без виз в составе групп от 5 до 50 человек сроком до 15 дней.
Введение этого соглашения в действие было отложено из-за пандемии, но, как заявили в Минэкономразвития, оно начало действовать 1 августа 2023 года. Список аккредитованных для работы в рамках этого соглашения включает в себя 260 российских туроператоров из 35 регионов.
Однако, несмотря на введение безвизового режима, российский туризм в Иран пока еще не начался, как сообщили сегодня в РСТ.
Татьяна Маркова, руководитель направления в компании "Ванд Тревел", отметила, что в настоящее время туристов отправляют в Иран по традиционной схеме с оформлением виз.
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