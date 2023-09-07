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Осенний отдых россиян с детьми: где и как проводят каникулы

1:10
Туризм

Согласно проведенному исследованию, около 72% российских семей с детьми планируют провести осенние каникулы в пределах 150 километров от своего дома. Еще 12% семей намерены отправиться на большее расстояние, в то время как 16% собираются провести отпуск за границей.

Осенний отдых россиян с детьми: где и как проводят каникулы
Фото: Denis Babenko/Russian Look

Среди тех, кто планирует отдыхать в России, 21% рассматривают Санкт-Петербург как возможное направление, а 18% предпочли бы Москву.

Большинство опрошенных (54%) считают, что идеальной продолжительностью отпуска является неделя. 32% выбирают туры на два-три дня, в то время как 7% планируют провести отпуск продолжительностью более недели.

Генеральный директор AZIMUT Hotels, Максим Бродовский, отметил: "Следует учитывать, что стоимость проживания в отелях и объектах размещения в России значительно ниже, чем в зарубежных турах, которые, согласно нашим данным, демонстрируют рост цен на 10-30% в осенне-зимний сезон 2023 года".

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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