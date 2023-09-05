Названы страны, где цены на отдых для россиян выросли меньше всего

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты туристического рынка назвали страны, где цены на отдых для россиян выросли наименее существенно. Лидирующие позиции заняли Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Они стали популярными круглогодичными направлениями благодаря умеренному подорожанию.

Фото: creativecommons

В то время как цены в Турции значительно выросли, это привело к тому, что часть туристов пересмотрела свой выбор в пользу других направлений. В итоге Турция потеряла значительную часть российских туристов.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наименьший рост цен летом был зафиксирован в Египте и ОАЭ, где цены выросли в среднем на 10% и 15% соответственно. В то время как Турция оказалась на противоположном полюсе, с ростом цен на 30%. Несмотря на это, Турция осталась лидером по числу проданных туров, но наметилась тенденция к перераспределению спроса туристов на другие направления.

"Мы заметили увеличение спроса на ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланку. Туристы продолжали бронировать зимние направления даже в летний сезон, что делает их популярными круглогодичными местами отдыха", — сообщили в компании Fun&Sun.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.