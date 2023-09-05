В Турции темпы роста цен на в отелях обгоняют общую инфляцию по стране

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отельная и ресторанная индустрии Турции занимают лидирующее место по темпам роста цен в течение всего летнего сезона. По последним данным Турецкого статистического института (TUIK), в месяцах май, июнь и июль цены на гостиницы превзошли рост цен в любой другой отрасли экономики Турции. Эти цифры вызывают недоумение: за последний месяц стоимость проживания в отелях выросла почти на 100% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Openverse

Более того, согласно данным TUIK, средняя инфляция по всей стране в августе составила 9,09% по сравнению с предыдущим месяцем, 43,06% по сравнению с декабрем прошлого года и 58,94% по сравнению с августом предыдущего года. Однако сектор гостиничного бизнеса демонстрирует намного более высокие темпы роста цен.

Гостиницы лидировали по индексу подорожаний в месяцы май, июнь и июль, и оставались лидерами и в августе. Рост цен на услуги гостиниц и ресторанов по сравнению с прошлым годом достиг 89,31%. С июля цены выросли ещё на 7%, и за последний год их повышение составило 75%.

Не стоит также забывать, что на третьем месте по темпам роста цен находится отрасль, критически важная для туризма и гостиничного бизнеса — продукты питания и безалкогольные напитки. Здесь рост цен к августу составил почти 73%.

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