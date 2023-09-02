Туристов предупредили об опасности багажных бирок

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Багажные бирки, которые, возможно, кажутся удобными для путешественников, на самом деле могут быть опасными, а не полезными. Опасность заключается в том, что они могут содержать слишком много личной информации, которую злоумышленники могут использовать в своих целях. Это стало ясно благодаря видеоролику, опубликованному стюардессой Элли в TikTok. Она призвала пассажиров не делиться своей личной информацией на багажных бирках, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью.

Фото: Openverse.org

Элли предложила следующий совет: всегда убедитесь, что ваша контактная информация на багажной бирке находится на внутренней стороне. Она отметила, что видит много случаев, когда информация, такая как имя, адрес, номер телефона и электронная почта, становится доступной для всех, сообщает "ТУРПРОМ". Это слишком много информации для общественного доступа, и она подчеркнула важность сохранения личной информации в тайне. Элли рассказала, что часто путешествует на поездах, и в таких местах всегда можно встретить разных людей, поэтому она не хотела бы, чтобы её личные данные были на виду у всех.

Этот совет получил поддержку многих подписчиков Элли, которые ранее, возможно, не задумывались об этом аспекте безопасности. Один из них заявил:

"Я никогда не думал об этом, спасибо!"

Эксперты также рекомендуют не указывать свой домашний адрес на багажных бирках, а лучше использовать рабочий адрес или ограничивать информацию только основной контактной информацией. Например, Ричард Клайв Роулендс предложил указывать рабочий адрес для удобства возврата утерянного багажа, но не разглашать личный адрес. Важно помнить, что безопасность личной информации очень важна во время путешествий, и даже небольшие меры, такие как хранение багажных бирок внутри чемодана и ограничение информации, могут помочь избежать краж в будущем.

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