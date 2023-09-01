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Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации

1:07
Туризм

Местные жители Канарских Островов выразили свою туристофобию, протестируя против массового туризма, который, по их словам, разрушает природные ресурсы островов.

Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации
Фото: Wikipedia

Этот протест вдохновлен примером австрийского городка Гальштат, ставшего популярным у туристов после съемок южнокорейской дорамы.

Местные власти Канар призывают жителей пересмотреть свою туристофобию, утверждая, что туризм приносит островам значительный экономический доход.

Новый министр туризма Канарских Островов, Джессика де Леон, подчеркивает, что туризм составляет 35% ВВП островов, и призывает сбалансировать интересы.

Местные жители настаивают на сокращении доступных гостиничных номеров и ограничении новых строительств. Они утверждают, что массовый туризм оказывает давление на окружающую среду и приносит мало выгоды местному населению.

Этот случай поднимает важный вопрос о балансе между туризмом и сохранением окружающей среды в популярных туристических районах.

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Проблемы туризма в России. Почему мы едем за границу?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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