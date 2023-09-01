В Египте для туристов открыли сезон скидок и выгодных предложений

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет стал ещё одним местом, где эксперты по туризму заметили "сентябрьский ценопад". В связи с этим отели Египта начали предоставлять российским туристам скидки до 30%. Однако этот период щедрости будет продолжаться только до начала зимнего сезона, то есть до октября, когда отели планируют поднять цены, по крайней мере, на 10%.

Фото: Openverse

Самые выгодные предложения будут доступны легким на подъем туристам, особенно в первую неделю сентября. Например, цены на недельные туры в 3-звездочные отели в Хургаде с вылетом с 3 по 9 сентября начинаются от 92 тысяч рублей за двоих. В Шарм-эль-Шейхе цены немного выше, начиная с 95 тысяч рублей. Начальная цена для "бюджетных" 5-звездочных отелей составляет от 117 тысяч рублей.

Многие отели также предоставляют скидки и бонусы для гостей. Об этом заявили практически все игроки на рынке. Эти скидки могут составлять от 5 до 30%, а также предлагается скидка или бесплатное проживание для двух детей до 12 лет.

С середины сентября цены начнут постепенно расти, добавили игроки на рынке, но они всё же останутся достаточно выгодными.

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