По словам главы региона Сергея Аксенова, Республика Крым с начала года приняла почти 4 миллиона туристов, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Аксенов признал сложные условия, в которых функционирует туристическая отрасль, но выразил благодарность всем сотрудникам санаторно-курортного и гостиничного сектора за их самоотверженность и профессионализм. Сокращение числа туристов может быть объяснено различными факторами.
Ранее мы писали, что туристов в Крыму напугало нашествие ядовитых медуз.
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