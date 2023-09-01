Почти на треть меньше туристов, чем в 2022 году, побывало в Крыму

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам главы региона Сергея Аксенова, Республика Крым с начала года приняла почти 4 миллиона туристов, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Фото: open verse

Аксенов признал сложные условия, в которых функционирует туристическая отрасль, но выразил благодарность всем сотрудникам санаторно-курортного и гостиничного сектора за их самоотверженность и профессионализм. Сокращение числа туристов может быть объяснено различными факторами.

Ранее мы писали, что туристов в Крыму напугало нашествие ядовитых медуз.

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Курортный сезон в Крыму: туристы отказываются от отдыха на полуострове