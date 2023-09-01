Российский оператор объявил о начале туров в Коста-Рику

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

У российских туристов появился новый увлекательный вариант знакомства с Центральной Америкой, любезно предоставленный туроператором Anex-Tour. В дополнение к ранее представленному направлению в Панаму у путешественников теперь есть возможность отдохнуть в экзотическом раю Коста-Рики, продажи которого уже начались. Однако есть примечательная деталь, на которую следует обратить внимание: бронирование отелей в этом новом направлении осуществляется только с наземным обслуживанием, что означает, что авиабилеты и трансферы не включены в пакет.

Фото: CreativeCommons

Как подробно описано на официальном сайте туроператора, Коста-Рика предлагает отдыхающим широкий спектр впечатлений. Ищете ли вы пляжный отдых, приключения на серфинге, проживание в невероятных отелях на территории национального парка Мануэль Антонио или уединённое и спокойное место, в этой стране найдётся что-то, что очарует каждого путешественника. Очарование Коста-Рики заключается в ее богатом разнообразии тропической флоры и фауны, необычных для многих других регионов.

Anex тщательно подобрал варианты размещения для путешественников в Коста-Рику, охватывающие широкий спектр от недорогих до роскошных заведений, связанных с известными брендами.

Отели в популярных местах для серфинга рассчитаны на активных туристов, в то время как жилье на таких островах, как Папагайо или Кокос, идеально подходит для тех, кто ценит уединенный отдых. Что касается цен, то туры с наземным обслуживанием в трехзвездочный отель в декабре могут начинаться от 36 000 рублей за 7 ночей проживания на двоих, включая медицинскую страховку.

Для российских путешественников условия въезда в Коста-Рику разрешают пребывание на срок до 30 дней без необходимости получения визы, начиная с даты начала поездки. Чтобы пересечь границы красочной страны, гражданам России потребуется паспорт, действительный не менее шести месяцев с момента начала поездки, ваучер на проживание в гостинице и обратный билет.

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