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Российскую туристку отправили в психбольницу Бали из-за агрессии в магазине

2:10
Туризм

На популярном индонезийском курорте Бали российская туристка впала в состояние истерики, вызвав беспокойство среди окружающих. Полицейские из гражданской полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно вмешались и отвели женщину к психиатрической больнице для дальнейшей оценки её психического состояния. В соответствии с информацией от портала Nusa Bali, случаи подобного поведения становятся более распространенными на этом острове.

Российскую туристку отправили в психбольницу Бали из-за агрессии в магазине
Фото: Openverse

Событие с российской туристкой произошло 28 августа в магазине на улице Джалан Бали Клиф в районе Южная Кута. Женщина привлекла внимание сотрудников правопорядка своим скандалом и агрессивными действиями в торговой точке вечером в 17:30. Свидетели случившегося подозревали, что туристка могла быть в состоянии депрессии. По их словам, она начала вести себя странно и агрессивно сразу же по приходе в магазин. Её поведение включало беспричинные танцы и уничтожение окружающих предметов. Это вызвало панику среди посетителей, многие из которых разбежались, испугавшись ситуации. Остальные наблюдали за происходящим.

В итоге после уговоров женщина покинула магазин, но и на парковке продолжила проявлять агрессивное поведение. После попытки вернуться внутрь её задержали сотрудники правопорядка, надев наручники, и доставили в больницу для проведения дополнительной оценки её психического состояния. Уточняется, что после медицинского обследования к ней также обратится иммиграционная служба для принятия решения о дальнейших действиях по этому случаю.

В соответствии с данными ведомства, это не первый случай подобного поведения на Бали за последние несколько недель. В течение этого периода было зафиксировано ещё три случая странного поведения иностранных туристов с предполагаемой депрессией. Во всех случаях полиция также вмешалась, задержав туристов и отправив их на оценку в больницу.

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Русских выгоняют с Бали?/ Стоит ли переезжать на Бали: вся правда о жизни на острове / Выпуск Лядова
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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