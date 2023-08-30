Эксперт назвал самые популярные регионы у туристов в РФ

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом летнем сезоне количество туристов, посещающих различные уголки России, увеличилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщил Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ). Основные направления, выбранные путешественниками, включают Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

"В течение трех месяцев лета российские граждане совершили 17 миллионов поездок, в сравнении с 15 миллионами в прошлом году", — отметил Уманский.

Согласно его словам, самыми популярными направлениями стали традиционно Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, этим летом заметный рост посещаемости продемонстрировали Иркутская область, Красноярский край и Мурманская область, пояснил глава РСТ.

С другой стороны рейтинга находятся Севастополь и Крым, которые понесли убыток в 28 и 22 процента туристов соответственно, заключил он.

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