Назван иностранный город, который заполонили русские

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заграничный город, который оказался пунктом назначения для множества российских туристов, был выявлен Статистическим управлением Турции. Неудивительно, что это Стамбул. Этот "культурный капитал" страны продолжает показывать рекордные показатели по притоку иностранных гостей, и существенный вклад в эту статистику вносят россияне.

Фото: openverse

Согласно статистическим данным, за первые семь месяцев текущего 2023 года иностранный поток туристов в Стамбул увеличился на 15%. Общее число туристов приближается к отметке в 10 миллионов, текущее значение составляет 9 776 тысяч гостей. В предыдущем году этот показатель составил 8,5 миллионов.

Россия вносит значительный вклад в эту динамику. В период двух летних месяцев, включенных в анализ, российские туристы уверенно занимают первое место, опережая остальные рынки. В среднем в июне и июле в Стамбул приезжало немного менее 186 тысяч российских гостей ежемесячно.

Следующие за россиянами по числу посетителей — немцы, отправившие более 135 тысяч туристов, почти столько же гостей прибыло из Саудовской Аравии. Из США прибыло 105 тысяч туристов. Остальные рынки, количество туристов из которых не превышает 100 тысяч в месяц, включают Иран, Францию, Великобританию, Ирак, Кувейт и Израиль.

В целом, Стамбул сумел привлечь примерно треть общего числа туристов, прибывших в Турцию, что составляет почти 27 миллионов. То есть каждый третий турист, выбравший Турцию в качестве места отдыха, посетил Стамбул. Однако по вопросу о российских гостях остается некоторая неопределенность: какую долю из этого количества составляют транзитные пассажиры, использующие Стамбул как пересадочный аэропорт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Русские прячутся по домам: Мигранты держат в страхе Котельники