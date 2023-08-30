Финляндия становится первой страной в мире, которая переходит на цифровые проездные документы

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финская пограничная служба объявила о важном нововведении, которое существенно изменит опыт путешествий для туристов. Страна стала пионером в использовании цифровых проездных документов, став первой в мире, кто внедрил данную практику. Новшество начало действовать с 28 августа, однако пока оно находится в тестовом режиме, как сообщается в издании Schengenvisainfo.

Фото: openverse

Эта инновация называется DTC (Digital Travel Credentials) — цифровой проездной документ, представляющий собой электронную версию обычного физического паспорта. Разработчики заверяют, что он обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности. Финляндия стала первой страной, где этот цифровой документ начнут тестировать.

Пока это новшество будет доступно только в аэропорту Хельсинки, и тестирование будет проводиться до конца февраля 2024 года. В рамках эксперимента, все пассажиры финской авиакомпании Finnair, направляющиеся в Лондон, Манчестер и Эдинбург в Великобритании, смогут принять участие в этой инициативе.

Ожидается, что этот новый формат значительно ускорит процесс пограничного контроля, избавив путешественников от долгих ожиданий в очередях. Согласно планам, желающие смогут летать в указанные города без физических документов, а их данные будут храниться в электронной системе.

Сообщается, что данное изменение предоставит туристам возможность выбирать между бумажными и цифровыми проездными документами. После регистрации в системе, цифровой документ можно будет использовать как для внутренних, так и для международных путешествий.

Финляндия приняла решение о внедрении цифровых проездных документов в ответ на предложение Европейской Комиссии провести пилотный проект в некоторых странах-членах ЕС. При успехе данного проекта, это может стать стандартом для других стран блока. Комиссия выделила средства на тестирование системы в Финляндии, и ведомство акцентировало на преимуществах нововведения, включая отсутствие очередей и удобство для путешественников.

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