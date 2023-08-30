В пассажирский самолет ударила молния во время полета

В ходе полета пассажирского самолета скандинавской авиакомпании Scandinavian Airlines произошло столкновение с молнией, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент имел место в воскресенье, 27 августа, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс из Копенгагена в Цюрих. В связи с этим происшествием лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.
Отмечается, что посадка самолета прошла успешно и без происшествий. Никто из пассажиров не пострадал.
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