В пассажирский самолет ударила молния во время полета

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ходе полета пассажирского самолета скандинавской авиакомпании Scandinavian Airlines произошло столкновение с молнией, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Фото: openverse

Инцидент имел место в воскресенье, 27 августа, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс из Копенгагена в Цюрих. В связи с этим происшествием лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что посадка самолета прошла успешно и без происшествий. Никто из пассажиров не пострадал.

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Что, если молния ударит в самолет?