Туристы встретили живущего пять лет в лесу голого человека-волка

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тайну обнаженного мужчины, предположительно проживающего уже пять лет в лесах гор Харц в Германии, раскрыли туристы, сообщает издание Daily Mail.

Фото: openverse

По словам 31-летней Джины Вайс и ее 38-летнего спутника Тоби, они заметили загадочного обнаженного мужчину во время своей прогулки на закате в лесу недалеко от города Бланкенбург в земле Саксония-Ангальт. Этот мужчина, державший в руках деревянное копье, находился у подножия разрушенного замка. Его тело было покрыто грязью, и он выглядел, словно человек из далекого прошлого.

Согласно рассказу туристки, этот необычный мужчина, которому можно было дать около 40 лет, наблюдал за ними, не отводя глаз, и не произнес ни слова.

"Его внешний вид напоминал древнего человека из учебника истории, покрытого грязью", — поделилась она.

Встреча гостей с этим незнакомцем продолжалась около десяти минут.

Этот регион не впервые стал свидетелем появления необычного мужчины, которого местные жители прозвали "человеком-волком". Местные власти сообщили, что за последние пять лет поступило несколько докладов о странной фигуре в волчьей шкуре, встреченной в этом лесу. В марте один из пешеходов вызвал полицию, когда столкнулся с этим незнакомцем.

Александр Бек, начальник пожарной службы Бланкенбурга, предположил, что этот человек, скорее всего, обладает опытом выживания в лесу и умеет адаптироваться к смене времен года. Тем не менее, один из добровольцев местной пожарной службы высказал мнение, что последнее утверждение звучит сомнительно, и сделанные туристами фотографии могут быть шуткой.

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