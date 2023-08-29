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Российские туристы в Пакистане обвинили полицейских в домогательстве и грубости

2:09
Туризм

Российские туристы, путешествующие по Пакистану, обвинили полицейских в" грубом обращении и домогательствах". Местные правоохранительные органы утверждают, что полиция выполняла задачу обеспечения безопасности туристов и считают заявления туристов "лживой пропагандой", направленной на дискредитацию полиции.

Российские туристы в Пакистане обвинили полицейских в домогательстве и грубости
Фото: Wikipedia

Один из российских туристов, пострадавших в результате инцидента, по имени Слава С., поделился своими впечатлениями с журналистами Latestly. Он находится в Пакистане вместе со своей женой. Слава С. рассказал, что инцидент произошел в районе Хайбер-Пантунхва Джамруд.

По его словам, сотрудники полиции "агрессивно вмешались" и препятствовали движению туристов, ведя себя грубо.

"Один из полицейских вел себя довольно неподобающе и сильно напугал нас обоих, особенно мою жену", — рассказал Слава С.

Он также утверждает, что снимки туристов, а возможно, даже их личные данные, были опубликованы полицейскими в закрытых российских социальных сетях. По его словам, их спас местный житель, который приютил их у себя дома. Полиция Пешавара отвергает обвинения, заявляя, что туристам была оказана защита, когда их "извлекали" из толпы. По версии полиции, туристы попытались незаконно пересечь границу с Афганистаном, но им было отказано из-за истекшего срока действия визы.

Полиция также сообщает, что туристы прибыли на базар Джамруд на местном такси, где их окружила недружелюбная толпа, на что полиция уже реагировала. Они также утверждают, что слабое знание английского серьезно затруднило общение с туристами. Тем не менее, полиция утверждает, что смогла успешно "извлечь" их из опасной ситуации и доставить в Пешавар.

"Пара быстро покинула место на такси, а назначенный ответственный полицейский сопровождал их для обеспечения безопасности", — подчеркивают правоохранители, призывая прекратить распространение "ложной пропаганды".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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