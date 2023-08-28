Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Раевский рассказал, как укрепить иммунитет в период простудных заболеваний
ВСУ чаще бегут сдаваться в плен: всё начнётся через месяц 
Экс-советник Кучмы Соскин: западные союзники будут откусывать целые куски от Украины
Диетолог назвал продукт, который категорически нельзя сочетать с кофе
Эндокринолог Павлова поделилась способом по снижению веса без тренировок и диет
На территории "Ахмат Арены" пробурили артезианскую скважину
Папа Римский обратился с призывом к "наследникам великой России"
Певица Слава честно о причине расставания с мужем бизнесменом Данилицким: "Он решил повеселиться с проститутками"
Актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле

Турецкая авиакомпания вводит рейсы с зонами, свободными от детей

2:32
Туризм

Турецкий авиаперевозчик Corendon Airlines, первый в Европе, представил новшество на своих рейсах — зоны, свободные от детей. По информации, опубликованной компанией в пресс-релизе, пассажиры могут заказать эти места за дополнительную плату, сообщает "ТУРПРОМ". Зоны "KID-FREE" обеспечивают уединение от остальных секторов с помощью крепкой перегородки и шторок. Детям младше 16 лет запрещено занимать эти места, что позволяет пассажирам, стремящимся к спокойствию и удобству без суеты и шума малышей, наслаждаться полетом.

Турецкая авиакомпания вводит рейсы с зонами, свободными от детей
Фото: Vivan755

Основатель Corendon, Атилай Услу, отметил, что данная зона призвана удовлетворить потребности путешественников, желающих дополнительной тишины во время полета. Кроме того, родители могут быть спокойны за поведение своих детей, не беспокоясь о некотором беспорядке.

На данный момент компания анонсировала внедрение зоны "KID-FREE" на перелетах между Амстердамом и карибским островом Кюрасао, начиная с ноября. В передней части салона будут размещаться только взрослые пассажиры, остальная часть самолета по-прежнему будет доступна для детей. Общее количество мест в этой эксклюзивной зоне без детей составляет 93, поэтому важно бронировать их заблаговременно.

Стоимость услуги составляет 45 евро или 4615 рублей в одну сторону. Те, кто хочет получить дополнительное пространство для ног, должны будут доплатить 100 евро или 10255 рублей за рейс.

Компания Corendon также предлагает "только для взрослых" отели по всему миру, включая такие популярные места, как Кюрасао, Бодрум и Ибица. Несмотря на то что Corendon стала первой авиакомпанией в Европе, предоставившей зоны "без детей", некоторые другие международные перевозчики уже предлагают подобные услуги. Так, у AirAsia X существует так называемая "тихая зона" на дальних рейсах для пассажиров от 12 лет. Бюджетная сингапурская авиакомпания Scoot также предоставляет аналогичную услугу под названием ScootinSilence.

Corendon Airlines — турецкий авиаперевозчик с базой в Анталье. Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы с 2004 года на своем парке из 32 воздушных судов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Turkish Airlines. ОБЗОР АВИАКОМПАНИИ. Опоздали на пересадку и застряли в Стамбуле.4K
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Последние материалы
ВСУ чаще бегут сдаваться в плен: всё начнётся через месяц 
В Европе нашли способ переманить на свою сторону стран-членов БРИКС
Экс-советник Кучмы Соскин: западные союзники будут откусывать целые куски от Украины
Диетолог назвал продукт, который категорически нельзя сочетать с кофе
Эндокринолог Павлова поделилась способом по снижению веса без тренировок и диет
На территории "Ахмат Арены" пробурили артезианскую скважину
Папа Римский обратился с призывом к "наследникам великой России"
Певица Слава честно о причине расставания с мужем бизнесменом Данилицким: "Он решил повеселиться с проститутками"
Турецкая авиакомпания вводит рейсы с зонами, свободными от детей
Актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников