Турецкая авиакомпания вводит рейсы с зонами, свободными от детей

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкий авиаперевозчик Corendon Airlines, первый в Европе, представил новшество на своих рейсах — зоны, свободные от детей. По информации, опубликованной компанией в пресс-релизе, пассажиры могут заказать эти места за дополнительную плату, сообщает "ТУРПРОМ". Зоны "KID-FREE" обеспечивают уединение от остальных секторов с помощью крепкой перегородки и шторок. Детям младше 16 лет запрещено занимать эти места, что позволяет пассажирам, стремящимся к спокойствию и удобству без суеты и шума малышей, наслаждаться полетом.

Фото: Vivan755

Основатель Corendon, Атилай Услу, отметил, что данная зона призвана удовлетворить потребности путешественников, желающих дополнительной тишины во время полета. Кроме того, родители могут быть спокойны за поведение своих детей, не беспокоясь о некотором беспорядке.

На данный момент компания анонсировала внедрение зоны "KID-FREE" на перелетах между Амстердамом и карибским островом Кюрасао, начиная с ноября. В передней части салона будут размещаться только взрослые пассажиры, остальная часть самолета по-прежнему будет доступна для детей. Общее количество мест в этой эксклюзивной зоне без детей составляет 93, поэтому важно бронировать их заблаговременно.

Стоимость услуги составляет 45 евро или 4615 рублей в одну сторону. Те, кто хочет получить дополнительное пространство для ног, должны будут доплатить 100 евро или 10255 рублей за рейс.

Компания Corendon также предлагает "только для взрослых" отели по всему миру, включая такие популярные места, как Кюрасао, Бодрум и Ибица. Несмотря на то что Corendon стала первой авиакомпанией в Европе, предоставившей зоны "без детей", некоторые другие международные перевозчики уже предлагают подобные услуги. Так, у AirAsia X существует так называемая "тихая зона" на дальних рейсах для пассажиров от 12 лет. Бюджетная сингапурская авиакомпания Scoot также предоставляет аналогичную услугу под названием ScootinSilence.

Corendon Airlines — турецкий авиаперевозчик с базой в Анталье. Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы с 2004 года на своем парке из 32 воздушных судов.

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