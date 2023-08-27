Популярный курорт заполонили проститутки и неприличные вечеринки

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Местные жители в испанских курортных городах и туристы выражают свой недовольство наличием порнографических мероприятий и проституток.

Фото: creativecommons

Власти активно ищут методы для противодействия так называемым "мальчишникам" и "холостяцким вечеринкам", которые наносят ущерб Балеарским островам, Малаге, Кордове, Севилье и многим другим популярным городам и курортам. В основном это британские туристы, стремящиеся к развлечениям, что в итоге способствует распространению незаконных деяний на территории городов.

"Эти события проводятся в арендованных домах и иногда даже в отелях. Большое количество мужчин, оказавшихся в нетрезвом состоянии, бродит вокруг, одетых в вызывающее белье. Они могут носить с собой надувных секс-кукол и другие интимные аксессуары, а также приходить в компании проституток", — сообщают испанские СМИ.

Этот спрос порождает предложение — доставка "живых товаров" для интимных услуг на Балеарские острова, особенно в курортные города Пальма-де-Майорка и Магалуф, выросла на 10%. Преимущественно это "нелегалки", въезжающие с туристической визой. За ними, конечно же, следует и другая незаконная деятельность.

Как результат, в Малаге, Кордове, Логроньо, Леоне, Саламанке, Севилье и Гранаде местные жители и хозяева гостиниц начали вносить поправки в правила использования помещений после поступивших жалоб, нацеленных на предотвращение такой вид туристической активности.

Они рассчитывают на принятие решения о запрете публичной демонстрации интимной одежды и аксессуаров. Владельцы гостиниц, в свою очередь, стремятся получить разрешение не позволять этим людям, имеющим в организме высокие дозы алкоголя, беспокоить других клиентов — а в случае скандалов иметь право выставить их из отеля без уплаты какой-либо компенсации. Но как это сделать законно — пока не очень понятно.

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