Новое правительство Таиланда планирует продлить срок действия турвиз до 90 дней

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новое правительство Таиланда рассматривает возможность продления срока действия туристических виз с 30 до 90 дней. Премьер-министр Сетта Тависин поделился этим намерением во время встречи с представителями местных ассоциаций туроператоров и предпринимателей в Пханг Нга, популярной курортной провинции. Цель, стоящая за этим рассмотрением, состоит в том, чтобы упростить иммиграционные процедуры, сделав их более удобными для иностранных туристов.

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В ходе встречи также обсуждалось предложение освободить граждан Китая, Индии и России от визовых требований для въезда в Таиланд. Однако премьер-министр Тависин подчеркнул, что к этому вопросу следует подходить с осторожностью из-за его последствий для безопасности.

Обращаясь к теме медицинского туризма, премьер-министр отметил важность обеспечения более длительного пребывания иностранных гостей, обращающихся за медицинским лечением. Он отметил, что, несмотря на растущий интерес к этому сектору, необходимо тщательное планирование, чтобы избежать потенциальной нехватки медицинского персонала одновременно в нескольких провинциях.

Стоит отметить, что заместитель генерального директора консульского департамента Министерства иностранных дел Акаи Ниннад ранее упоминал, что не планируется вновь вводить 45-дневный безвизовый режим пребывания для туристов из таких стран, как Россия. В настоящее время туристы могут выбрать 60-дневную визу, которая может быть продлена еще на 30 дней при пребывании в королевстве более 30 дней.

В последнее время в Таиланде наблюдается значительный всплеск притока российских туристов. Число российских туристов, посетивших страну с января по июль этого года, увеличилось в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году Таиланд посетило около 435 тысяч туристов из России, тогда как в этом году их число превысило 900 тысяч.

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Срок действия туристических виз увеличат в Таиланде