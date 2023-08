ТАСС: Российский турпоток в Армению может удвоиться в течение двух лет

Your browser does not support the audio element.

Поток российских туристов в Армению может увеличиться вдвое за год-два, согласно заявлению пресс-службы Минэкономразвития РФ. Отмечается, что туризм играет ключевую роль в экономическом росте как России, так и Армении. Планируется достичь предпандемических показателей по количеству граждан Армении, посещающих Россию, и удвоить поток российских туристов, что усилит дружественные отношения между странами, сообщает ТАСС.

