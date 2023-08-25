ТАСС: Российский турпоток в Армению может удвоиться в течение двух лет

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поток российских туристов в Армению может увеличиться вдвое за год-два, согласно заявлению пресс-службы Минэкономразвития РФ. Отмечается, что туризм играет ключевую роль в экономическом росте как России, так и Армении. Планируется достичь предпандемических показателей по количеству граждан Армении, посещающих Россию, и удвоить поток российских туристов, что усилит дружественные отношения между странами, сообщает ТАСС.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Это было объявлено после встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова и министра экономики Армении Вагана Керобяна в Ереване. В ходе бизнес-завтрака министры поддержали предложение российских бизнес-представителей о создании ежегодного форума индустрии гостеприимства и туризма в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На этом форуме участники туристической индустрии из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии смогут представить свои проекты и обсудить возможности иностранных инвестиций.

"Тема проведения подобных форумов, безусловно, хороша. Но не стоит ограничивать ее только странами ЕАЭС. Таджикистан, Узбекистан и Иран — наши постоянные партнеры и соседи, не входящие в "евразийскую пятерку", но активно развивающиеся и имеющие взаимный спрос на сотрудничество с российским рынком и бизнесом. Их тоже важно подключить к обсуждению вопросов иностранных инвестиций в индустрию гостеприимства и туризма", — отметил Решетников.

Он также предложил рассмотреть возможность привлечения на форум участников из Китая, с которым у России действует безвизовый режим, и Индии, стремящейся к подписанию безвизовых соглашений с Россией.

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